Бедность в России рекордно снизилась, заявил Росстат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Бедность в России упала до рекордного уровня, заявили в Росстате. За чертой прожиточного минимума живут 18,9 млн россиян.

Пенсионный фонд рассказал, кто в России может претендовать на две пенсии. Пострадавших на челябинском «Маяке» и в других катастрофах не оказалось среди претендентов, поэтому они назвали двойные пенсии дискриминацией. Сенатор Валерий Рязанский вступился за уральцев и призвал разобраться с новыми пенсиями.

Дочерняя компания Роскосмоса не заключила ни одного контракта за два года существования, но на зарплаты руководства при этом потратила 73 млн рублей.

В Челябинске пятиклассницы избили девочку из-за поддельных кроссовок. В школе уже отреагировали на конфликт, но до сих пор не нашли зачинщика драки.

Федеральная антимонопольная служба проверит высокие тарифы на вывоз мусора. На Урале стоимость вывоза твердых отходов оказалась одной из самых высоких по России.

В Саратове борец с коррупцией украл взятку, переданную через него руководству. За круглую сумму полицейский пообещал знакомым свободу от ответственности.

В России сократят губернаторские сроки, КПРФ теряет спонсоров из-за Грудинина, а США начали переговоры с Тимошенко и Зеленским. Эти и другие «Слухи» читайте в подборке.