В МВД нашли повод штрафовать россиян за доносы на полицейских и чиновников

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 22:17
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Только 7% жалоб на полицию находят подтверждения, заметил ДеевФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава МВД Башкирии Роман Деев предложил штрафовать россиян за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников. Об этом он заявил во время ежегодного отчета перед депутатами республиканского Государственного Собрания.

«Только 7% жалоб на полицейских находят свое полное или частичное подтверждение. На это мы можем ответить ст. 306 УК РФ („Заведомо ложный донос“)», — цитирует «ProUfu.ru» Деева. По его мнению, следует ввести административную ответственность за оговор сотрудников полиции и иных государственных лиц. Присутствующие на заседании подчиненные главы МВД Башкирии подчеркнули, что «все жалобы на полицейских рассматриваются исключительно объективно».

В августе 2018 года стало известно, что россиянам, которые оказывают правоохранительным органам помощь в розыске преступников или раскрытии преступлений, будут официально выплачивать вознаграждение, напоминает РАПСИ. Документ утвердил Минюст РФ.

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