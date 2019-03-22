В МВД нашли повод штрафовать россиян за доносы на полицейских и чиновников

Только 7% жалоб на полицию находят подтверждения, заметил Деев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава МВД Башкирии Роман Деев предложил штрафовать россиян за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников. Об этом он заявил во время ежегодного отчета перед депутатами республиканского Государственного Собрания.

«Только 7% жалоб на полицейских находят свое полное или частичное подтверждение. На это мы можем ответить ст. 306 УК РФ („Заведомо ложный донос“)», — цитирует «ProUfu.ru» Деева. По его мнению, следует ввести административную ответственность за оговор сотрудников полиции и иных государственных лиц. Присутствующие на заседании подчиненные главы МВД Башкирии подчеркнули, что «все жалобы на полицейских рассматриваются исключительно объективно».

В августе 2018 года стало известно, что россиянам, которые оказывают правоохранительным органам помощь в розыске преступников или раскрытии преступлений, будут официально выплачивать вознаграждение, напоминает РАПСИ. Документ утвердил Минюст РФ.