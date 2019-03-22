В Госдуме объяснили, почему отказались запрещать дорогие авто для чиновников

Сейчас чиновники могут позволить себе авто стоимостью до 2,5 млн руб. Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Госдуме объяснили, почему нижняя палата парламента отклонила законопроект о установлении максимальной стоимости автомобилей, которые закупаются для чиновников. Подобные ограничения правительство РФ может ввести и без нового закона, говорится на сайте ГД.

Возможность установить подобные ограничения для учреждений и органов власти уже предусмотрена, отметил член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер. Нормы, которые обеспечивают эффективное использование бюджетных средств при госзакупках, существуют.

Соответствующие параметры определены постановлением от 2015 года. Согласно ему, предельный параметр устанавливается в размере от 1,5 до 2,5 миллиона рублей. По словам Веллера, отклоненная Госдумой инициатива «не вносила каких-либо серьезных изменений в ныне действующее законодательство». Он добавил, что в проекте «абсолютно нет учета особенности Крайнего Севера, Дальнего Востока, где порой необходимо применять автомобили, имеющие стоимость свыше 2 млн рублей».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому чиновникам запрещается закупать, арендовать и модернизировать легковые автомобили на сумму свыше 2 миллионов рублей. Законопроект был отклонен в первом чтении.