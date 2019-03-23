Киргизия попросила Россию защитить сограждан в Якутии

В Бишкеке опасаются за безопасность соотечественников Фото: Flickr

Представители Киргизии попросили у России обеспечить безопасность своих граждан, находящихся в Якутии. С такой просьбой к российскому послу Николаю Удовиченко обратился спикер киргизского парламента Дастан Джумабеков.

Политик отметил, что «киргизская сторона сожалеет о случившемся», передает «Интерфакс». В связи со сложившимися обстоятельствами, необходимо «обеспечить безопасность граждан Киргизии, пребывающих на территории Республики Саха (Якутия)», считает Джумабеков.

Поводом для беспокойства о соотечественниках стало ЧП в Якутске — там по подозрению в похищении и изнасиловании местной жительницы был задержан приезжий из Киргизии. Случившееся вызвало общественный резонанс и стихийные митинги, а работа в сферах, где задействован труд приезжих из Средней Азии чуть не оказалась парализованной — люди не вышли на работу, опасаясь нападений со стороны местных жителей.