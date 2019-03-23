22 марта 2019

В Киеве подняли тему «русско-украинской войны»

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 08:12
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Выполнение работ на радиорелейной станции в военном городке №32. Екатеринбург, военная техника, военнослужащий
Дату проведения Дня памяти выберут семьи погибших военныхФото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство по делам ветеранов Украины намерено учредить День памяти погибших участников «российско-украинской войны». Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

«Министерство поддерживает инициативу определения конкретной даты памяти погибших воинов и введение общегосударственного Дня чествования их памяти», — говорится на сайте министерства. Отмечается, что конкретную дату выберут члены семей погибших, которые примут участие в опросе. Результаты анкетирования рассмотрит высшее руководство ведомства.

«Русско-украинской войной» в Киеве называют ухудшение отношений между странами, которое произошло в 2014 году. Тогда Крым вернулся в состав России, а в Донецкой и Луганской областях начался вооруженный конфликт. Ранее Порошенко заявил о реальности угрозы «полномасштабной агрессии» со стороны России, напоминает RT. По его словам, Кремль ведет «военные приготовления» на границе с Украиной.

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