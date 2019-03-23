Украинский генерал: Порошенко и Саакашвили мечтали работать в спецслужбах СССР

Порошенко хотел работать в разведке СССР вместе с Саакашвили Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко и экс-лидер Грузии, бывший мэр Одесской области Михаил Саакашвили хотели работать в спецслужбах СССР. Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.

«И Саакашвили, и Порошенко с первого курса мечтали работать в советских спецслужбах. Мы с ними постоянно взаимодействовали: выясняли, что это за люди, какая у них психология, какие желания и перспективы», — сообщил Маломуж в эфире телеканала. Как уточняет портал News.ru, оба кандидата не прошли отбор, поскольку они не соответствовали кадровым стандартам.

В данный момент Порошенко и Саакашвили, которые когда-то вместе учились в Киевском университете на факультете международных отношений, конфликтуют. В сентябре 2017 года бывшему грузинскому лидеру запретили появляться на территории Украины за обвинения действующего президента страны в коррупции. Однако он не раз пытался нарушить запрет, и теперь собирается поехать туда 1 апреля. По мнению Саакашвили, никто не станет слушать Порошенко, поскольку он уже растерял весь авторитет среди военных.