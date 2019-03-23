В США ради эксперимента «распяли» живых людей

Ученые проверяли подлинность знаменитой Туринской плащаницы Фото: «Википедия»

Американские ученые провели исследование подлинности Туринской плащаницы — ткани, в которую, по приданию, после казни обернули тело Иисуса Христа. Чтобы проверить подлинность реликвии, группа ученых из Университета Колорадо «распяла» нескольких добровольцев.

Исследователи решили проверить выводы итальянских коллег, которые в 2016 году заявили, что такое расположение кровоподтеков, как на Туринской плащанице, практически невозможно подделать. «Предыдущие эксперименты проводили на манекенах, в нашем участвовали живые люди. Для этого исследования были разработаны специальные механизмы, при помощи которых добровольцев подвешивали на кресте», — приводит РИА «Новости» слова ученых.

Исследователи «в условиях полной медицинской безопасности» моделировали раны от гвоздей. Это позволило им определить, как именно текла кровь распятого. Отмечается, что в процессе казни многое зависело от формы креста и положения человека, данными о которых наука не располагает. Ученые Колорадского университета заявили, что по этой причине не могут сделать однозначные выводы, а полученные результаты эксперимента требуют тщательного анализа.

Между тем итальянские ученые ранее заявили, что Туринская плащаница, по их мнению — подделка, так как крови на ней слишком мало. Однако они не учли того, что тело перед погребением могли омыть. Кроме этого, Иисус до момента, когда его завернули в плащаницу, был мертв уже как минимум час, что также влияет на кровотечение.