В поселке Шабровский, входящий в состав Екатеринбурга, лопнула канализационная труба. Видеоролик, на котором во дворе жилого дома запечатлена река из нечистот, прислал читатель «URA.RU».
«Труба лопнула на улице Ленина, 13. Она тут лопается постоянно: то починят, то снова прорвет. Двор топит уже четвертый день. Невозможно ни пройти, ни с детьми погулять», — сообщил очевидец информагентству. По его мнению, причиной коммунальной аварии могли стать талые воды, к наплыву которых канализационные трубы не подготовили должным образом.
В администрации Чкаловского района, которому принадлежит поселок, прокомментировать ситуацию не смогли и пообещали перезвонить позже. В МУП «Водоканал», который очевидец назвал ответственным за прорыв канализации, пояснили, что труба бесхозная, из-за чего ею долго не занимались.
«Действительно, есть засор и есть разлив. Однако есть два вопроса: где хозяин трубы и кто стал виновником засора? В 90% случаев виноваты пользователи, которые сливают в канализацию строительный мусор и пищевые отходы», — пояснили представители унитарного предприятия корреспонденту «URA.RU».
Также в «Водоканале» пояснили, что 23 марта на место выедет бригада для оценки трубы и последствий от ее разрыва. Сразу после коммунальщики приступят к ремонту и ликвидации нечистот во дворе жилого дома.