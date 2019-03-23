22 марта 2019

Под Екатеринбургом разлилась река из нечистот. ВИДЕО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 11:57
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Разливы нечистот. Сургут, канализация, мусорка, нечистоты
Нечистоты топят двор жилого дома уже четвертый день (фото из архива)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Шабровский, входящий в состав Екатеринбурга, лопнула канализационная труба. Видеоролик, на котором во дворе жилого дома запечатлена река из нечистот, прислал читатель «URA.RU».

«Труба лопнула на улице Ленина, 13. Она тут лопается постоянно: то починят, то снова прорвет. Двор топит уже четвертый день. Невозможно ни пройти, ни с детьми погулять», — сообщил очевидец информагентству. По его мнению, причиной коммунальной аварии могли стать талые воды, к наплыву которых канализационные трубы не подготовили должным образом.

В администрации Чкаловского района, которому принадлежит поселок, прокомментировать ситуацию не смогли и пообещали перезвонить позже. В МУП «Водоканал», который очевидец назвал ответственным за прорыв канализации, пояснили, что труба бесхозная, из-за чего ею долго не занимались.

«Действительно, есть засор и есть разлив. Однако есть два вопроса: где хозяин трубы и кто стал виновником засора? В 90% случаев виноваты пользователи, которые сливают в канализацию строительный мусор и пищевые отходы», — пояснили представители унитарного предприятия корреспонденту «URA.RU».

Также в «Водоканале» пояснили, что 23 марта на место выедет бригада для оценки трубы и последствий от ее разрыва. Сразу после коммунальщики приступят к ремонту и ликвидации нечистот во дворе жилого дома.

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