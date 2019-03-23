Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры РФ Владимир Мединский отреагировал на предложение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова разогнать Минкульт. По словам главы ведомства, музыкант не понимает, что говорит.
Шнуров после парламентских слушаний отметил, что «ни в какой нормальной стране» министерства культуры нет. Он заявил, что будет отстаивать свою позицию — «всех разогнать». «Он не понимает, что говорит. Министерство культуры есть везде. — цитирует Мединского РИА „Новости“. — Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть». Глава ведомства добавил, что министры культуры Франции, Италии, Турции и Китая «очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет».
Как писало «URA.RU», на слушаниях помимо Шнурова присутствовали музыкант Андрей Макаревич, режиссер Карен Шахназаров, артист Эдгард Запашный, телеведущий Михаил Швыдкой и другие. Напомним, ранее фронтмен «Ленинграда» вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре.