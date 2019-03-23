Визит кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву направлен против Украины. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко на совете регионального развития в Черновицкой области. Трансляция выступления велась в его профиле в Facebook.
Юрий Бойко и лидер движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук встретились 22 марта с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Они обсудили вопросы поставок и транспортировки российского газа, на совещании присутствовал также глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Визит украинских политиков в Москву возмутил Порошенко: «Экономику они обсуждают. Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иголку, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас».
Как писало «URA.RU», ранее «Нафтогаз» отреагировал на встречу украинских оппозиционеров с руководством «Газпрома». В «Нафтогазе» заявили, что Украина покупает газ в Евросоюзе дешевле той цены, о которой поехали договариваться с Россией Юрий Бойко и Виктор Медведчук.
Выборы президента Украины назначены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 человек.