Порошенко обрушился на кандидата в президенты после визита к Медведеву. «Хотят повесить Украину на газовую иголку»

Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 18:56
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Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко объяснил, чего хотят добиться украинские политикиФото: пресс-служба президента Украины

Визит кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву направлен против Украины. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко на совете регионального развития в Черновицкой области. Трансляция выступления велась в его профиле в Facebook.

Юрий Бойко и лидер движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук встретились 22 марта с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Они обсудили вопросы поставок и транспортировки российского газа, на совещании присутствовал также глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Визит украинских политиков в Москву возмутил Порошенко: «Экономику они обсуждают. Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иголку, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас».

Как писало «URA.RU», ранее «Нафтогаз» отреагировал на встречу украинских оппозиционеров с руководством «Газпрома». В «Нафтогазе» заявили, что Украина покупает газ в Евросоюзе дешевле той цены, о которой поехали договариваться с Россией Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 человек.

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