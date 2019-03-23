В Москве самолет вернули с взлетной полосы, чтобы посадить особого клиента

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 19:16
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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, внуково
Из-за этого борт вылетел на час позжеФото: пресс-центр аэропорта «Внуково»

Самолет авиакомпании «Россия», выполняющий рейс SU 6020 из Москвы в Санкт-Петербург, вернулся со взлетной полосы к терминалу ради одного важного пассажира. ВИП-клиентом, как сообщает «Фонтанка», мог быть один из братьев-дрессировщиков Запашных.

Инцидент произошел вечером 22 марта. Через десять минут после того, как пассажиры зашли на борт, самолет внезапно съехал с взлетно-посадочной полосы и начал двигаться обратно к терминалу. Экипаж извинился перед пассажирами за задержку. Но стюардессы, как уточняет источник издания, громко обсуждали ВИП-клиента, из-за которого пришлось разворачивать самолет. «Гарантировать не могу, но, кажется, от стюардесс я слышал фамилию Запашный», — рассказал изданию один из пассажиров.

В связи с этим самолет вылетел из аэропорта «Внуково» позже запланированного времени. В «Пулково» борт приземлился с опозданием почти на час. Отметим, в субботу, 23 марта, братья Аскольд и Эдгард Запашные дают концерт в Санкт-Петербурге.

Ранее во «Внуково» произошел другой инцидент с бортом авиакомпании «Россия». Самолет этого перевозчика столкнулся с Boeing 767 компании Azur air на взлетно-посадочной полосе.

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