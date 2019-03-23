Матери жертвы тюменских «киллеров из ФСБ» отказали в Верховном суде

Потерпевшая по делу тюменской «банды ФСБ», мать убитого таксиста Закиржона Холмуродова попыталась добиться в Верховном суде компенсации от бывшего оперативника РУ ФСБ по Тюменской области Алексея Короткова, которого военный суд отправил в колонию на 24 года. Она требовала с него 6 млн рублей, однако судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ отказала женщине по итогам рассмотрения апелляции.
Она не конкретизировала размеры компенсации морального вреда и возмещения имущественного ущерба, а также не предоставила обоснование причиненного ей имущественного ущерба, цитирует 72.ru решение ВС РФ.
В суде уточнили, что женщина не участвовала в суде над Коротковым, из-за чего суд первой инстанции не смог уточнить у нее основания и размеры исковых требований. При этом женщина может взыскать деньги с экс-офицера ФСБ через суд, подав гражданский иск в частном порядке.
В декабре 2018 года «URA.RU» рассказывало о процессе над участником «банды ФСБ» Алексеем Коротковым, которого судили в Екатеринбурге. Ему грозило пожизненное заключение, но мужчина стал сотрудничать со следствием и получил в итоге 24 года колонии строгого режима.