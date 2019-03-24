Встретившийся с Медведевым кандидат в президенты Украины назвал «Нафтогаз» бедой для страны

«Нафтогаз» является бедой для Украины из-за «манипуляторов», которые управляют компанией. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
«В сегодняшнем виде „Нафтогаз“ не нужен. Это вред и беда для страны», — приводит RT заявление Бойко на одном из украинских телеканалов.
Руководство государственной компании политик назвал «манипуляторами», которые наживаются на людях. В качестве подтверждения своих слов Бойко сказал, что управленцы начали выписывать себе премии, не получив при этом ни доллара с «Газпрома». «За счет повышенных тарифов на пенсионерах получили суперприбыль и забрали себе по решению наблюдательного совета сумасшедшую премию — больше миллиарда гривен», — заявил парламентарий.
Юрий Бойко встречался с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Речь шла о поставках российского газа на Украину.