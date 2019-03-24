23 марта 2019

Встретившийся с Медведевым кандидат в президенты Украины назвал «Нафтогаз» бедой для страны

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 04:46
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Митинг избирателей против депутатов, за снижение коммунальных тарифов . Пермь, пенсионерки, бабушки, тарифы, коммунальные счета, коммунальная квитанция
Политик считает, что «Нафтогаз» получает сверхприбыль от повышенных тарифовФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

«Нафтогаз» является бедой для Украины из-за «манипуляторов», которые управляют компанией. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.

«В сегодняшнем виде „Нафтогаз“ не нужен. Это вред и беда для страны», — приводит RT заявление Бойко на одном из украинских телеканалов.

Руководство государственной компании политик назвал «манипуляторами», которые наживаются на людях. В качестве подтверждения своих слов Бойко сказал, что управленцы начали выписывать себе премии, не получив при этом ни доллара с «Газпрома». «За счет повышенных тарифов на пенсионерах получили суперприбыль и забрали себе по решению наблюдательного совета сумасшедшую премию — больше миллиарда гривен», — заявил парламентарий.

Юрий Бойко встречался с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Речь шла о поставках российского газа на Украину.

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