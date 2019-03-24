В Москве за вымогательство и участие в преступной группировке задержан офицер полиции

В Москве сотрудники МВД задержали капитана полиции, инспектора ППС по Таганскому району. Его подозревают в вымогательстве денег у людей, принимающих наркотики, а также в участии в организованной преступной группировке. Об этом журналистам рассказали источники в полицейском главке столицы.
Офицера задержали в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. По словам собеседника РБК, неустановленный круг подозреваемых создал преступную группу, чтобы вымогать деньги у людей, употребляющих наркотики. Им предлагалось дать деньги взамен на освобождение от уголовной ответственности.
В пресс-службе МВД журналистам информацию подтвердили, отметив, что задержание произошло 22 марта. Капитан полиции будет уволен из органов внутренних дел, а его руководство привлечено к дисциплинарной ответственности.