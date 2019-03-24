23 марта 2019

В Москве за вымогательство и участие в преступной группировке задержан офицер полиции

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 05:55
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Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, арест, тюрьма, решетка, полиция
Полицейского уволят из органовФото: Илья Московец © URA.RU

В Москве сотрудники МВД задержали капитана полиции, инспектора ППС по Таганскому району. Его подозревают в вымогательстве денег у людей, принимающих наркотики, а также в участии в организованной преступной группировке. Об этом журналистам рассказали источники в полицейском главке столицы.

Офицера задержали в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. По словам собеседника РБК, неустановленный круг подозреваемых создал преступную группу, чтобы вымогать деньги у людей, употребляющих наркотики. Им предлагалось дать деньги взамен на освобождение от уголовной ответственности.

В пресс-службе МВД журналистам информацию подтвердили, отметив, что задержание произошло 22 марта. Капитан полиции будет уволен из органов внутренних дел, а его руководство привлечено к дисциплинарной ответственности.

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