Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил лыжероллерную трассу в Брестской области и встретился с юными биатлонистами. Фотографируясь с детьми, глава республики попросил их улыбнуться, как будто они «съели мышь или крысу».
Забавный случай попал на видео, которое в своем блоге в Twitter опубликовал журналист Дмитрий Смирнов. «Так, всем улыбаться, как будто съели мышь или крысу», — в шутку призвал Лукашенко. Воспитанники училища олимпийского резерва, позировавшие с президентом, рассмеялись. В ответ один из присутствующих предложил детям улыбаться так, будто они выиграли олимпийскую медаль.
«Всем улыбаться, как будто съели мышь или крысу»: Александр Григорьевич знает, что нравится детям pic.twitter.com/gWtgmRdrHj— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 марта 2019 г.