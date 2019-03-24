23 марта 2019

Лукашенко попросил детей улыбнуться так, словно они «съели мышь или крысу». ВИДЕО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 08:02
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Лукашенко, лукашенко александр
Президент Белоруссии развеселил юных биатлонистовФото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил лыжероллерную трассу в Брестской области и встретился с юными биатлонистами. Фотографируясь с детьми, глава республики попросил их улыбнуться, как будто они «съели мышь или крысу».

Забавный случай попал на видео, которое в своем блоге в Twitter опубликовал журналист Дмитрий Смирнов. «Так, всем улыбаться, как будто съели мышь или крысу», — в шутку призвал Лукашенко. Воспитанники училища олимпийского резерва, позировавшие с президентом, рассмеялись. В ответ один из присутствующих предложил детям улыбаться так, будто они выиграли олимпийскую медаль.

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