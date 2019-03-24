23 марта 2019

Врачи определили незаметные симптомы рака мозга

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 10:01
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Больные связывали свои симптомы с обычным старениемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больные раком мозга перечислили симптомы, на которые изначально они не обращали внимания. Медицинское исследование провели ученые из Королевского колледжа Лондона.

Большинство онкобольных в начале развития опухоли испытывали проблемы с памятью и часто теряли равновесие, передает РИА «Новости». Помимо этого, опрошенные регулярно испытывали сильную усталость и спали в дневное время. Также у них резко ухудшалось зрение. Все эти симптомы больные связывали с обычным старением и переутомлением, поэтому стеснялись обращаться к врачам.

Как следствие, многие больные приходили к специалистам только тогда, когда у них возникали серьезные подозрения на инсульт или деменцию. Другие, как отмечают исследователи, делали это только по настоянию родственников.

Рак мозга возникает из-за неконтролируемого деления клеток органа. Данный тип рака крайне сложно выявить, поскольку он не имеет специфических признаков и длительный период времени протекает незаметно.

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