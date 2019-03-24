Врачи определили незаметные симптомы рака мозга

Больные раком мозга перечислили симптомы, на которые изначально они не обращали внимания. Медицинское исследование провели ученые из Королевского колледжа Лондона.
Большинство онкобольных в начале развития опухоли испытывали проблемы с памятью и часто теряли равновесие, передает РИА «Новости». Помимо этого, опрошенные регулярно испытывали сильную усталость и спали в дневное время. Также у них резко ухудшалось зрение. Все эти симптомы больные связывали с обычным старением и переутомлением, поэтому стеснялись обращаться к врачам.
Как следствие, многие больные приходили к специалистам только тогда, когда у них возникали серьезные подозрения на инсульт или деменцию. Другие, как отмечают исследователи, делали это только по настоянию родственников.
Рак мозга возникает из-за неконтролируемого деления клеток органа. Данный тип рака крайне сложно выявить, поскольку он не имеет специфических признаков и длительный период времени протекает незаметно.