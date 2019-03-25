Комарова улетела в Москву и готовится к зарубежной командировке

Губернатор Югры Наталья Комарова снова покинула ХМАО — ближайшие несколько дней глава региона будет работать в Москве. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в окружном департаменте общественных и внешних связей.
По данным источников агентства, Наталья Комарова покинула ХМАО еще в субботу, однако официальные мероприятия в графике губернатора начинаются только с понедельника. «Будет подписание меморандума о взаимодействии между правительством региона и общероссийской общественной организацией „Российский союз ректоров“ по созданию научно-образовательного консорциума „Вернадский — Западная Сибирь“. Во вторник примет участие в рабочей группе Госсовета по направлению „Экология и природные ресурсы“», — рассказали агентству в депсвязей Югры.
Наталья Комарова вернется в Югру 27 марта и начнет принимать отчеты у мэров. В числе первых отчитаются руководители администраций Сургута, Нижневартовска, Березовского и Кондинского района. В четверг главе Югры о состоянии дел в своих территориях доложат мэры Нягани, Югорска и Советского района. 31 марта губернатор ХМАО улетит в Страсбург, где примет участие в составе российской делегации в мероприятиях конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Наталья Комарова представит доклад по теме «Открытое правительство на региональном уровне».
Как ранее сообщало «URA.RU», Наталья Комарова была включена в состав российской делегации в палате регионов конгресса местных и региональных властей Совета Европы в феврале решением президента Владимира Путина.