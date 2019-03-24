Выборы в Свердловской области обещают быть интригующими Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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Главные новости уходящих выходных:

В России стартовала зачистка судей. Зарвавшиеся «оборотни в мантиях» все чаще оказываются на скамье подсудимых. Такой тренд в судебной системе наметился из-за того, что 99% современных приговоров — обвинительные. Такого не было даже во времена сталинских репрессий.

Бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что пойдет на свердловские выборы в Госдуму от «Единой России». Его главным конкурентом станет экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин, который давно пытается добиться места в парламенте. В еще не начавшейся борьбе политтехнологи ставят на Грудинина.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, как правильно ругать власть. Спикер разрешила россиянам критиковать элиту, только не жестко. Говорить можно даже о коррупции, но пересекать «грань приличия» нельзя.

В ближайшее время власти будут знать все о передвижениях водителей. Новая система слежения будет получать информацию о каждой поездке любого автолюбителя страны. Это выгодно не только властям, но и мошенникам, которые будут шантажировать водителей, если смогут получить их личные данные.

Больше половины 35-летних россиян заражены палочкой Коха. Если вам 50, то вы почти со 100% вероятностью носитель болезни. Но это не конец света. Врач-фтизиатр рассказал «URA.RU», как люди заражаются, почему можно всю жизнь прожить с палочкой Коха и не заболеть и, главное, как уберечь себя от туберкулеза.

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что зарплата чиновников должна быть такой же, как у врачей, учителей и других бюджетников. И вообще, чиновники должны быть ближе к народу, потому что только «тогда они начнут понимать, как люди живут». Правда все тот же Илларион предложил заводить уголовные дела на родителей детей-трансгендеров, потому что «РПЦ никогда не признает трансгендеров нормальными».