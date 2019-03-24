Разыскиваемый на Украине россиянин погиб при взрыве в съемной квартире в Киеве. ВИДЕО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 21:41
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 7. Магнитогорск, лестница, окно, мчс, трагедия в магнитогорске, эпицентр взрыва, квартира 315
В результате взрыва в квартире многоэтажного дома погиб только один человекФото: Илья Московец © URA.RU

Разыскиваемый на Украине за совершение убийства россиянин погиб при взрыве в квартире, которую он снимал в Киеве. Произошедшее расследует полиция.

В результате взрыва в квартире на проспекте Науки погиб только один человек. Глава Голосеевского управления полиции Олег Волошин рассказал, что им оказался 28-летний гражданин России, который находился в розыске за убийство, передает телеканал «ТВЦ». Отмечается, что у посольства России на Украине нет информации о погибшем россиянине.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли фрагменты самодельного взрывного устройства. Также в квартире были обнаружены несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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