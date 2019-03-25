24 марта 2019

Патрушев: переизбрание Порошенко приведет к распаду Украины

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 01:45
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Украина. Петр Порошенко. Военные, рукопожатие, порошенко петр, трамп дональд
Петр Порошенко выполняет все указания Вашингтона, уверен Николай ПатрушевФото: Официальный сайт президента Украины

Если действующий президент Украины Петр Порошенко одержит победу на выборах главы государства, это может привести к усугублению противоречий в обществе и распаду страны. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Кроме того, по мнению политика, в случае переизбрания Порошенко отношения России и Украины не нормализуются. Нынешний лидер уже сделал решающий шаг — прекратил действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Теперь Украина подчинена США:

«В настоящее время Украина управляется извне, а именно из Вашингтона. Американцы в своих заявлениях утверждают, что они поддержат любого избранного кандидата. Вместе с тем совершенно очевидно, что они ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов», — сказал в интервью газете «Известия» Патрушев.

Киев, по его словам, создал «беспрецедентные» технологии искажения результатов голосования: на выборах будут использоваться персональные данные жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также уехавших в РФ украинцев. Выборы запланированы на 31 марта.

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