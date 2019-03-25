У владельцев полетаевской свалки продолжаются неприятности Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области

Большая часть гастарбайтеров, занятых на вызывающем протесты местных жителей Полетаевском полигоне коммунальных отходов под Челябинском, работала с нарушениями. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МВД области.

«Проверено девятнадцать иностранных граждан, которые проживали в непригодных для жилья помещениях и занимались сортировкой мусора. Тринадцать человек доставлены в отдел полиции, так как у них отсутствовали соответствующие документы», — сообщили в ведомстве. Два мигранта будут ждать выдворения из России в Центре временного содержания.

В общей сложности зафиксировано 14 административных нарушений, гастарбайтерам придется заплатить штрафы на 28 тысяч рублей. Работодателю мигрантов грозит штраф до 800 тысяч рублей либо приостановка работы на срок до трех месяцев.

Как уже сообщало агентство, 22 марта в Полетаево (куда на временный полигон ТКО свозят мусор из близлежащих районов и из миллионного Челябинска, где с января закрыли гигантскую свалку) без предупреждения приехал новый глава региона Алексей Текслер. Его встречали пикеты местных жителей, которые в итоге прорвались через охрану и смогли высказать врио губернатора многочисленные претензии к происходящему на полигоне и к позиции его подчиненных. Алексей Текслер пообещал дополнительно разобраться в ситуации.