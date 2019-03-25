Специалисты компании «Газпром добыча Уренгой» добыли на Уренгойском месторождении седьмой триллион кубометров природного газа. Это мировой рекорд по добыче из недр одного месторождения.
Рекордный показатель был зарегистрирован утром 25 марта. Для фиксации достижения на месторождение приехали представители Книги рекордов России Александр Пересвет, руководство компании, а также ветераны и молодые специалисты предприятия, передает «Север-пресс». Во время церемонии представитель Книги рекордов России вручил сертификат заместителю гендиректора по производству компании «Газпром добыча Уренгой» Рустаму Исмагилову.
Старт добычи топлива с Уренгойского месторождения был дан весной 1978 года. Из недр месторождения добывают газ, нефть и газовый конденсат.