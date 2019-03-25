Дело замглавы тюменского Росгосстраха о махинациях на 11 млн рублей готовят для передачи в суд

После рассмотрения в прокуратуре оно будет направлено в суд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дело главы тюменского управления Росгосстраха Александры Кутергиной передано в прокуратуру Тюменской области. Об этом «URA.RU» рассказал адвокат обвиняемой Евгений Гирв.

«Мы ждем передачи в суд. Будем доказывать невиновность Александры Кутергиной», — заметил адвокат.

Следственное управление СКР по Тюменской области завершило расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя директора по корпоративному страхованию регионального филиала ПАО СК «Росгосстрах». Кутергина обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. Сумма ущерба составила более 11 млн рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и для дальнейшей передачи в суд», — отметили в пресс-службе СК.

По версии следствия, Александра Кутергина в 2016—2017 годах организовала схему, по которой готовили и подписывали акты выполненных работ по автострахованию. По указанию обвиняемой менеджер от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым якобы оказывались услуги по автострахованию.

Расследование дела вели сотрудники СК и ФСБ по Тюменской области. Следствие допросило более 50 человек. Обыски прошли как в тюменском филиале Росгосстраха, так и в центральном офисе. Александра Кутергина на время следствия содержалась под домашним арестом.