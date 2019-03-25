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Артюхов исключит из антитеррористической комиссии федерального чиновника и силовиков

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 15:31
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Губернатор Дмитрий Артюхов исключит из антитерорристическй комиссии Ямала нескольких важных человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов планирует исключить из региональной антитеррористической комиссии нескольких высокопоставленных лиц. Об этом говорится в проекте постановления губернатора, опубликованном на официальном сайте правительства Ямала.

Из состава комиссии планируется исключить главного федерального инспектора по Ямалу Александра Ямохина, новоуренгойского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры Ольгу Терехину, руководителя ямальского управления СКР Андрея Егорова.

Из пояснительной записки к проекту следует, что поправки принимаются в связи «с учетом рекомендаций аппарата Национального антитеррористического комитета», — говорится в документе. Официальных комментариев в правительстве региона по этому поводу пока получить не удалось.

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