Россиянам могут разрешить летать в Турцию без загранпаспортов

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 17:21
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. Курган (НЕОБР), фсб, паспорт, кпп, паспортный контроль, российский паспорт
Россиянам хотят разрешить приезжать в Турцию без загранпаспортаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Турция намерена разрешить россиянам въезжать в страну без загранпаспортов. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавошоглу, анонсируя встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы начали серию встреч, чтобы предоставить возможность российским гражданам въезжать в нашу страну без (заграничных — прим. ред.) паспортов, а по (внутренним паспортам — прим. ред.) удостоверениям личности», — передает его слова издание RNS. Лавров приедет в Анталью 28 марта, и Чавошоглу намерен «детально обсудить» с ним этот вопрос.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин снял ряд ограничительных мер в отношении Турции. Санкции перестанут действовать в отношении водителей, осуществляющих международные перевозки, и владельцев спецпаспортов для командировок по России.

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