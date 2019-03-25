Россиянам могут разрешить летать в Турцию без загранпаспортов

Турция намерена разрешить россиянам въезжать в страну без загранпаспортов. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавошоглу, анонсируя встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Мы начали серию встреч, чтобы предоставить возможность российским гражданам въезжать в нашу страну без (заграничных — прим. ред.) паспортов, а по (внутренним паспортам — прим. ред.) удостоверениям личности», — передает его слова издание RNS. Лавров приедет в Анталью 28 марта, и Чавошоглу намерен «детально обсудить» с ним этот вопрос.
Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин снял ряд ограничительных мер в отношении Турции. Санкции перестанут действовать в отношении водителей, осуществляющих международные перевозки, и владельцев спецпаспортов для командировок по России.