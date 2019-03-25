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В Перми нашли нового главу дорожного департамента

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 18:21
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Рабочее совещание по вопросам организации транспортного обслуживания. Пермь, путин анатолий
Анатолия Путина рекомендовали на новую должностьФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский департамент дорог и транспорта (ДДиТ) возглавит действующий глава МКУ «Городское управление транспорта» Анатолий Путин. По предварительной информации, официально о назначении будет объявлено 26 марта.

По данным «Нового компаньона», официально имя нового главы ДДиТ будет озвучено на завтрашнем пленарном заседании гордумы. Предшественник Путина Роман Залесинский покинул свою должность 19 марта.

Как ранее рассказывало «URA.RU», Залесинский возглавил ДДиТ в апреле 2018 года. В задачи чиновника входило масштабное реформирование отрасли, в том числе транспортная реформа, которая встретила сопротивление со стороны перевозчиков и части горожан. Депутаты гордумы дважды хотели заслушать доклад Залесинского о перспективах развития транспорта, но выступление чиновника так и не состоялось.

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