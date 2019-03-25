В Екатеринбурге оцепили дом из-за найденной гранаты

Территорию вокруг здания оцепили Фото: «Типичный Екатеринбург», «ВК»

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга полицейские оцепили территорию вокруг дома на улице Уральских Рабочих, 54. Там, возле магазина «ПивКо», специалисты забирали найденную горожанином гранату.

Как сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Свердловской области, мужчина 1991 года рождения, работающий в этом магазине поваром, нашел гранату на улице Соболева, по пути на работу. Положив боеприпас в машину, он поехал к себе в магазин, а уже оттуда вызвал полицию.

«Прибывшие полицейские выполнили весь комплекс реагирования, создали зону безопасности, но никаких эвакуаций не было, на жизни людей произошедшее не отразилось. Предмет, похожий на ручную противопехотную гранату Ф-1, саперы из „Уралвымпела“ отправили в экспертно-криминалистический центр областного полицейского главка. Там выяснят, боевая это граната или учебная», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По словам Горелых, по итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о поощрении молодого человека, который нашел гранату. «По правилам он, конечно, не должен был ее трогать, а должен был вызвать полицию. Но, тем не менее, он сообщил о находке в органы», — добавил Горелых.