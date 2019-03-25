Журналист Доренко подписал петицию против самого себя

Доренко заявил, что его «надо ставить на место» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Журналист Сергей Доренко подписал петицию против самого себя. Согласно документу, основатель радио «Говорит Москва» должен извиниться перед жителями Омска за то, что назвал их «тухлыми провинциалами» и «дикими людьми из степей».

«Таких разнузданных и распоясавшихся трепачей, языкастых идиотов, как Доренко, надо ставить на место!» — приводит слова самого Доренко telegram-канал «Говорит Москва».

Петиция была создана на площадке change.org после того, как Доренко, обсуждая теракт в Новой Зеландии, упомянул Омск и еще несколько городов, среди которых оказался Курган. Доренко вспомнил, что, по трудам Николая Гумилева, племена гуннов, которые несли в мир разрушение, до прихода в Европу находились в сибирских степях.

Сейчас свои претензии Доренко предъявили больше ста человек.