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На Урале пенсионерку оставили без еды в квартире, забитой мусором до потолка. ФОТО

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 19:08
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Вывоз мусора из квартиры на Крупской 43. Пермь, вывоз мусора
Мусора в квартире очень многоФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жительница Соликамска устроила в своей квартире свалку и бросила в захламленных помещениях престарелую мать. По словам соседей, пенсионерка с трудом может передвигаться и часто зовет на помощь.

Как рассказывают жители пятиэтажки на ул. Большевистской, квартира принадлежит женщине, которая ведет «асоциальный образ жизни». Когда хозяйка квартиры уходит в запой, за ее престарелой матерью никто не ухаживает. Пенсионерка кричит, зовет на помощь и просит хлеба. Соседям приходится передавать ей продукты через окно, но ситуация осложняется тем, что женщина передвигается с трудом. Дополнительно усугубляют положение пенсионерки горы мусора, которые скопились в квартире за долгое время — на фото видно, что отходы уже забили одну из комнат почти до потолка.

Представители управляющей компании «Коммунал» и местные сотрудники службы социальной защиты отмечают, что решить проблему они не могут — у них нет права вскрывать квартиру, а хозяйка жилплощади на диалог не идет. «С ней невозможно договориться. Она ведет асоциальный образ жизни, хамит, грубит, ведет себя агрессивно. Сейчас у нее за квартиру имеется задолженность в 2-3 месяца», — цитирует представителя «Коммунала» ИА «Местное время».

ФОТО: ИА «Местное время»

Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о пермской пенсионерке, которая целиком забила квартиру мусором. Отходы пришлось вывозить на нескольких грузовиках. Волонтеры, разбиравшие завалы, получили серьезные отравления.

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