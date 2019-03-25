Российские пользователи соцсетей посмеялись над модернизацией внедорожника Lada 4×4. Ранее сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» планирует обновить текущее поколение модели Lada 4×4. Предполагается, что новый вариант «Нивы» получит 17 доработок конструкции, напоминает «Царьград».
«Лучше бы не трогали», «Вот это красота! Вот это я понимаю — будущее наступило», «Вот молодцы! Сделали то, до чего еще никто не додумался!», — прокомментировали обновленную Lada 4×4 пользователи Polyana495, Larrybird70250 и WizzyNoisia в Twitter.
Ожидается, что в новой Lada 4×4 появятся автоматическое включение «дворников» при активации омывателя стекла, выключение ближнего света и габаритов, а также будет сохраняться питание розетки при остановке двигателя. Кроме того, печка в автомобиле станет более «тихой», а у сиденья водителя появится подлокотник.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» был вынужден перенести выход новой «Весты» на 2020 год, напоминает «Ридус». Изначально планировалась, что новый автомобиль линейки Lada появится на рынке уже в этом году. Работу над новой «Вестой» компания начала еще в 2015 году.