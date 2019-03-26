На Украине собираются отказаться от автоматов Калашникова

Национальная полиция Украины намерена на 90% отказаться от использования автоматов Калашникова и пистолетов Макарова. Об этом заявил руководитель силового ведомства Сергей Князев.
По словам главы нацполиции, каждый патрульный отряд будет вооружен немецкими пистолетами-пулеметами МР-5. «У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их современным европейским вооружением, приводит слова Князева сайт argumenti.ru. — Уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5».
Князев уточнил, что отказ от АК связан прежде всего с задачами, возложенными на полицию. АК, по словам руководителя, создавался для военных и более летален, чем МР-5. Другие подробности предстоящего перевооружения не приводятся, однако уже известно, что перевооружение не затронет полицейские подразделения, участвующие в силовой операции на юго-востоке страны.