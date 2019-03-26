25 марта 2019

На Украине собираются отказаться от автоматов Калашникова

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 01:10
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О предстоящем перевооружении заявил глава ведомства Сергей КнязевФото: Національна поліція України, Facebook

Национальная полиция Украины намерена на 90% отказаться от использования автоматов Калашникова и пистолетов Макарова. Об этом заявил руководитель силового ведомства Сергей Князев.

По словам главы нацполиции, каждый патрульный отряд будет вооружен немецкими пистолетами-пулеметами МР-5. «У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их современным европейским вооружением, приводит слова Князева сайт argumenti.ru. — Уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5».

Князев уточнил, что отказ от АК связан прежде всего с задачами, возложенными на полицию. АК, по словам руководителя, создавался для военных и более летален, чем МР-5. Другие подробности предстоящего перевооружения не приводятся, однако уже известно, что перевооружение не затронет полицейские подразделения, участвующие в силовой операции на юго-востоке страны.

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