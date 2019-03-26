Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскими

Захарова возмущена «бесконечным обливанием грязью» со стороны Закарии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политологу Фариду Закарии извиниться перед русскими и американцами. Захарову возмутило видео Закарии об «очевидных фактах» сговора президента США Дональда Трампа с Кремлем.

«На мой взгляд, ему надо извиниться, а уже потом возвращаться в эфир со своими «выводами и прогнозами», — пишет Мария Захарова на своей страничке в Facebook. По словам Захаровой, которые приводит телеканал 360, рассуждения политолога и специалиста по международным отношениям Фарида Закарии являются американской пропагандой и фейком.

Именно за пропаганду Захарова советует извиниться Закарии перед американским народом, а перед русскими — за «бесконечное обливание грязью» после опубликованных результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве России в выборы». Видео, в котором Фарид Закария рассуждает об «очевидных фактах» сговора Трампа с русскими, появилось на YouTube 9 ноября 2017 года. О нем в своем посте в соцсети напомнила Захарова.