Ямальские следователи разбираются в смерти рабочего на стройке

В Лабытнанги (ЯНАО) следователи начали проверку из-за гибели рабочего на стройке. Мужчина сорвался с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.
«Следственным отделом города Лабытнанги СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на строительной площадке», — сообщили в ведомстве.
По словам силовиков, инцидент произошел 24 марта около 9 часов. С седьмого этажа строящегося здания во время работ упал 32-летний каменщик. Смерть наступила на месте. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев, назначили криминалистические экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.