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Ямальские следователи разбираются в смерти рабочего на стройке

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 10:30
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Строительство жилого дома компанией
Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс экспертизФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) следователи начали проверку из-за гибели рабочего на стройке. Мужчина сорвался с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.

«Следственным отделом города Лабытнанги СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на строительной площадке», — сообщили в ведомстве.

По словам силовиков, инцидент произошел 24 марта около 9 часов. С седьмого этажа строящегося здания во время работ упал 32-летний каменщик. Смерть наступила на месте. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев, назначили криминалистические экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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