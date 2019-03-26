Росгвардия создала спецподразделение для охраны Крымского моста

Золотов пообещал обширный арсенал новому подразделению Росгвардии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Керчи Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил руководитель службы генерал армии Виктор Золотов.

«Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада», — заявил Золотов. По его словам, на вооружении бригады будет обширный арсенал. С его помощью военнослужащие смогут предотвратить любую диверсию как с суши, так и с воды, добавил Золотов.

В распоряжение Росгвардии в Керчи 5 марта поступили транспортно-десантные катера БК-16, напоминает «Национальная служба новостей». Суда прошли ходовые испытания в Севастополе и были переданы для охраны черноморского побережья.