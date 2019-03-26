В Екатеринбурге к 300-летию предлагают переименовать главную площадь

Екатеринбуржцы предлагают свои варианты на роль народного подарка к 300-летию города. Среди предложений — переименование главной городской площади 1905 года в площадь 300-летия.
С инициативой конкурса выступила администрация Екатеринбурга, сообщает официальный портал города. Суть конкурса объяснил бывший мэр города, а ныне сенатор Аркадий Чернецкий.
«Нужно подобрать объект народной стройки, где могут быть аккумулированы средства небольших фирм, куда пойдут добровольные пожертвования горожан», — объяснил Аркадий Чернецкий.
Среди предложений, куда потратить деньги, кроме переименования главной городской площади, есть реконструкция Литературного квартала, создание въездных групп у аэропорта Кольцово и на границе Европы—Азии, мост через Исеть на улице Малышева, мост на въезде в микрорайон ЖБИ и развязка у «Калины».