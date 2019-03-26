Охранник певца Валерия Леонтьева грубо оттолкнул юную поклонницу артиста, когда она попыталась преподнести цветы кумиру. Инцидент случился во время концерта 70-летнего музыканта в зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, в день его рождения. Многие фанаты были возмущены поведением артиста и его персонала.
Момент нападения охранника на девочку попал на видео. 70-летний певец ходил по залу между рядами поклонников. За ним следовал его помощник и практически вырывал из рук букеты цветов, принесенные для музыканта. В какой-то момент девочка поднялась с кресла, но на нее накинулся охранник Леонтьева. «Как так можно относиться к людям?», «Бедная девочка. Сколько ей лет? Восемь-десять? Не могу поручиться, что охранник остался без наказания!» — цитирует портал «Дни.ру» возмущенных зрителей.
Нашлись те, кто встало на сторону артиста. Они посчитали, что певец не мог прервать номер ради выражения благодарности зрителям и принять цветы.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Леонтьева с юбилеем, напоминает агентство Nation News. Президент соседней республики признал, что певцу удалось занять особое место в современном искусстве. Он выразил надежду, что песни музыканта будут дарить поклонникам радость и укреплять дружбу между Минском и Москвой.