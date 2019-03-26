Бузова ответила на критику Прилепина откровенной фотографией

Российская певица и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в пижаме на крыше дома в Барселоне. Откровенным фотоснимком Бузова ответила на критику публициста Захара Прилепина, ранее заявившего, что российские теледивы только «ходят в красивых трусах и едят круассаны».
Предположение, что очередная фотография Бузовой именно ответ Прилепину, сделало издание «Газета.ру». «Когда утро очень доброе», — подписала Бузова фотографию с барселонской крыши. «Красивая, кто бы что ни говорил», «Красотка, молодец, всем врагам назло», «Фото — огонь» — прокомментировали фото звезды niko.alisa, larisikurilo и bob.num.
По мнению Прилепина, современные «инстаграм-селебрити» в своих постах не могут сформировать «ни одной мысли». Получить комментарий публициста корреспонденту «URA.RU» не удалось — Прилепин отказался общаться, сославшись на то, что в данный момент он находится за границей.
Ранее поклонница Ольги Бузовой пристыдила ее за сходство со скандальной жертвой насилия Дианой Шурыгиной. Поводом для сравнения стала фотография, которую опубликовала экс-участница «Дома-2» в преддверии выхода новой песни.