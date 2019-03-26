25 марта 2019

Тоболяк предложил свое сердце больному из Владикавказа

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 17:58
Размер текста
-
17
+
Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, хирург, медицина, доктор, врач
Парню из Северной Осетии необходимо провести операцию по смене клапанаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Тобольска Виктор, парализованный после инсульта и страдающий онкологическим заболеванием, предложил свое сердце Руслану — жителю Владикавказа. 19-летнему парню в Северной Осетии в Сети собирали средства на замену клапана сердца. Узнав об этом, тоболяк предложил себя в качестве донора. Об этом на официальной странице благотворительной организации «Быть добру» рассказал директор фонда Амурхан Кусов.

«Мне терять нечего. Я знаю, что могу умереть в любой момент. После инсульта меня парализовало, и еще недавно врачи обнаружили злокачественную опухоль в голове. Когда мне поставили эти диагнозы, я решил, что не хочу больше жить впустую, хочу сделать что-то хорошее», — приводят слова Виктора волонтеры фонда. Они сообщают, что 26-летний парень учится на медицинского работника.

Кусов подчеркнул, что ради Руслана Виктору не придется умирать: жителю Владикавказа необходимо провести операцию по замене клапана на искусственный, а не пересадить сердце полностью. Руководитель фонда уже пригласил Виктора летом приехать в инклюзивный лагерь во Владикавказ. Молодой человек обещал подумать над предложением.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...