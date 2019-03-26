Тоболяк предложил свое сердце больному из Владикавказа

Житель Тобольска Виктор, парализованный после инсульта и страдающий онкологическим заболеванием, предложил свое сердце Руслану — жителю Владикавказа. 19-летнему парню в Северной Осетии в Сети собирали средства на замену клапана сердца. Узнав об этом, тоболяк предложил себя в качестве донора. Об этом на официальной странице благотворительной организации «Быть добру» рассказал директор фонда Амурхан Кусов.
«Мне терять нечего. Я знаю, что могу умереть в любой момент. После инсульта меня парализовало, и еще недавно врачи обнаружили злокачественную опухоль в голове. Когда мне поставили эти диагнозы, я решил, что не хочу больше жить впустую, хочу сделать что-то хорошее», — приводят слова Виктора волонтеры фонда. Они сообщают, что 26-летний парень учится на медицинского работника.
Кусов подчеркнул, что ради Руслана Виктору не придется умирать: жителю Владикавказа необходимо провести операцию по замене клапана на искусственный, а не пересадить сердце полностью. Руководитель фонда уже пригласил Виктора летом приехать в инклюзивный лагерь во Владикавказ. Молодой человек обещал подумать над предложением.