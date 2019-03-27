Налоговики банкротят фирму бизнесмена, который посадил вице-мэра ямальского города

Компания еще в 2017 году задолжала почти 3 млн по налогам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральная налоговая служба России подала иск о признании банкротом ООО «Спецкомплект», учредителем которого является ямальский бизнесмен Сергей Шашутов. Заявление было опубликовано в картотеке электронного правосудия.

По данным, указанным в деле, налоговая служба требует от строительной компании в Лабытнанги четыре миллиона рублей. В качестве иных лиц в деле участвуют Служба судебных приставов, ямальское управление МВД по вопросам миграции и служба государственной регистрации кадастра и картографии региона.

Оперативный комментарий в ООО «Спецкомплект» корреспонденту «URA.RU» не удалось получить. Там не ответили на звонки.

В пресс-службе межрайонной инспекции налоговой службы № 1 по ЯНАО не смогли уточнить сумму задолженности фирмы по налогам. По информации базы данных сервиса «Контур. Фокус», задолженность по налогам на конец 2017 года составила 2,76 млн рублей. Более актуальных данных в сервисе нет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что бывшего заместителя главы Лабытнанги Василия Лукаша приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в шесть миллионов рублей за взятку. По информации следствия, чиновник требовал один миллион рублей от другой фирмы Сергея Шашутова — строительной компании «РМ Групп». Деньги бизнесмен положил в карман сиденья в автомобиле господина Лукаша. Чуть позже замглавы был задержан.