В Кургане будут судить члена известной ОПГ, обвиняемого в убийстве бизнесмена

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Ерохина, обвиняемого в убийстве местного бизнесмена Игоря Леонова и в ряде других преступлений, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по Курганской области. Источники агентства связывают Ерохина с известной в городе ОПГ «Локомотив».
Ерохина обвиняют по п.«а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), а также в двух преступлениях, предусмотренных ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Кроме того, в деле появился соучастник, которому предъявлено обвинение по п.«г» ч.3 ст. 158 (кража, совершенная с банковского счета). «В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд», — рассказали в СК.
Как ранее сообщало «URA.RU», убийство Леонова произошло в июле 2018 года возле бара Play Cafe. Ерохин нанес 31-летнему бизнесмену удар ножом в ногу. Потерпевший пытался скрыться в соседнем дворе, но Ерохин дважды выстрелил в него. Через непродолжительное время Леонов скончался.
Установлена причастность Ерохина к нападению с применением оружия на еще одного жителя города в апреле 2018 года. Из хулиганских побуждений и под надуманным предлогом Ерохин спровоцировал конфликт с незнакомым мужчиной и выстрелил ему в грудь. Кроме того, обвиняемого подозревают в краже, совершенной в мае прошлого года. По версии следствия, Ерохин и его ранее судимый соучастник, воспользовавшись услугой «мобильный банк» на найденном телефоне, перевели на подконтрольный карточный счет восемь тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
Ранее источники «URA.RU» сообщали, что Ерохин связан с ОПГ «Локомотив». В преступных кругах он известен под прозвищем «Тишина». К «Локомотивам» подозреваемый примкнул, когда в последний раз освободился из мест лишения свободы.