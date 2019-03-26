В Магнитогорске произошла перестрелка

В Магнитогорске, на проспекте Карла Маркса, в районе дома № 149/2, произошла перестрелка. По словам очевидцев, во дворе дома были отчетливо слышны выстрелы. На место выезжали сотрудники ОМОН.
«Участники конфликта были задержаны сотрудниками Росгвардии при поддержке магнитогорской полиции», — цитирует «Верстов. Инфо» пресс-службу УМВД России по Магнитогорску. В результате перестрелки один человек получил огнестрельное ранение. Причины конфликта в данный момент уточняются. Сотрудниками полиции организована доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что 26 марта с рабочим визитом в Магнитогорск прибыл врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Во время поездки в Магнитогорск Текслер встречался с местными жителями.
Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе челябинской Росгвардии, в перестрелке пострадал местный житель, которому, предположительно около 35 лет. Стрелял в него другой мужчина 1977 года рождения, которому помогал пятнадцатилетний подросток. Уточняется, что стрелявший мужчина был знаком со своей жертвой. Причина конфликта, возникшего между мужчинами, на данный момент не уточняется.