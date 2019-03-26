Губернатор Тюменской области жестко отреагировал на проблему с двойными начислениями за мусор

Проблема должна решиться уже в марте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ошибки в квитанциях, допущенные при расчете платы за вывоз ТБО, не повод отказываться от мусорной реформы или останавливать ее. Об этом в программе «Час с губернатором» рассказал глава Тюменской области Александр Моор.

«Дважды ТРИЦ и компания „Восток“ — операторы по начислениям — допустили ситуацию с двойными начислениями, проводили неточные начисления. Дважды был жесткий разговор. Сейчас они начнут начислять плату за март. Если такое же количество нарушений будет допущено, я жестко поставлю вопрос перед собственниками компаний о соответствии занимаемым должностям руководителей этих организаций. Официально предупреждаю», — сказал в прямом эфире Александр Моор.

Неточности при начислениях — это результат отсутствия единой актуальной базы данных, в которой отражалось бы количество проживающих и которую можно было бы ежемесячно получать для проведения начислений, считает генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев.

«Миграция населения — процесс постоянный, и пока никто, кроме самих жителей, не располагает действительно полными данными о перемещениях граждан. Поэтому обращения, связанные с этим фактором, определенно будут, и мы будем отрабатывать их в рабочем режиме. Также мы провели все необходимые мероприятия, чтобы исключить повторение ситуации в мартовских квитанциях, и по тем УК, у которых есть договоры с региональным оператором, двойных начислений не будет», — сказал Ромашев.

По его словам, проблема двойных начислений связана с определенными трудностями при взаимодействии с управляющими компаниями: часть компаний, обслуживающих жилфонд, проигнорировала все сигналы и сроки для заключения договоров.

Как ранее писало «URA.RU», в середине февраля некоторые жители Тюменской области получили неверные квитанции за январь на оплату услуг по вывозу мусора. Агентом по начислению и сбору ошибочных платежей является ЭК «Восток».