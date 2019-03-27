Одна из территорий Прикамья получила особый статус

Правительство РФ включило Горнозаводский городской округ (Пермский край) в федеральный перечень моногородов. Осенью 2018 года с предложением о присвоении территории соответствующего статуса выступили власти Прикамья.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Пермского края, инициатива властей региона поддержана Фондом моногородов. Как поясняют в министерстве территориального развития Прикамья, получение статуса моногорода позволит местному бизнесу, реализующему инвестиционные проекты, получать федеральную поддержку. В частности, компаниям будут предоставлены льготные займы, поддержка в виде строительства и реконструкции инфраструктуры.
Горнозаводский городской округ был образован в 2018 году путем объединения всех поселений Горнозаводского муниципального района. В том числе — Горнозаводского городского поселения, Пашийского и Теплогорского сельских поселений, имеющих статус моногородов.