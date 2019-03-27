В Радужном (ХМАО) власти до сих пор не убрали новогоднюю елку на одной из городских улиц. Жители в социальных сетях обсуждают эту ситуацию и выкладывают фотографии главного символа Нового года на фоне весенних луж.
К фотографии, которая прикреплена к посту в паблике «Подслушано Радужный», анонимный автор сделал подпись: «Елка, которая смогла». Запись уже собрала больше 100 лайков и вызвала обсуждение пользователей. «Так она еще и разлетается, ее ветки рядом лежали, даже возле дороги», — прокомментировала Татьяна Дубровская.
Глава Радужного Наталья Гулина в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявила, что обратила внимание на этот пост в социальных сетях. «Городская елка уже давно убрана, а эта — она искусственная, возле автостанции стоит уже несколько лет. Ее установили в свое время какие-то частники. Я думала, что елка никому не мешает, а даже наоборот, украшает это место. Летом, когда все зелено, она смотрится как живая. Но раз елка мешает жителям, то я дам команду, чтобы ее разобрали», — прокомментировала агентству мэр Радужного.