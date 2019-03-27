Комарова анонсировала мэру Сургута новый федеральный проект

Губернатор Комарова предупредила югорских мэров — будет новый федеральный проект, важный для ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с мэром Сургута Вадимом Шуваловым о новом федеральном проекте, куда смогут включиться города ХМАО. Об этом глава региона сообщила на встрече с градоначальником, передает корреспондент «URA.RU».

Комарова пока не раскрыла всех деталей нового проекта, отметив лишь, что уже успела ознакомиться с документами. «Проект предполагает не просто перевод общественного транспорта на газомоторное топливо или электричество, или не просто ремонт дорог, а создание общественной среды во всей этой системе. Такой подход очень правильный и для больших городов Югры крайне актуальный. Настраивайтесь, я буду вас тащить в эти новые возможности. Специально сейчас на этом акцентирую, чтобы вы были готовы», — отметила Комарова.

Вадим Шувалов во время встречи рассказал губернатору о последних достижениях Сургута. Наталья Комарова в свою очередь передала градоначальнику несколько обращений, поступивших в ее адрес во время личных приемов, а также в Instagram. Стоит отметить, что сама встреча транслировалась онлайн на страничке губернатора в этой соцсети, что давало возможность подписчикам Комаровой задавать свои вопросы. Переданные Шувалову обращения касались проблем с дольщиками, бесхозными проездами, переполненными группами в детсадах и скандалами с оплатой коммуналки.

«Поступило обращение от многодетной семьи, просят выделить место в детском садике и помочь отцу семейства в трудоустройстве. Семья нуждается в деньгах, чтобы достойно воспитать детей. Передаю вам это обращение, оно поступило мне в Instagram, когда я анонсировала нашу встречу», — отметила Комарова. Вадим Шувалов пообещал все озвученные вопросы взять под личный контроль.

Как ранее сообщало «URA.RU», Наталья Комарова начала цикл встреч с югорскими мэрами. В ближайшие недели губернатору отчитается каждый глава города или района ХМАО. Также добавим, ранее Сургут и Нижневартовск были включены в федеральный проект, по которому получат на дороги несколько миллиардов рублей.