Журналистам показали камеру Абызова

Журналистам показали камеру в московском изоляторе временного содержания, в которую доставили задержанного экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Бывший чиновник встретил прессу и членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) лежа на нарах.
Абызова поместили в трехместную камеру, пишет «Московский комсомолец». По прибытии ему выдали матрас, подушку и одноразовое белье, чтобы он смог приготовить себе постель. По словам экс-министра, на завтрак ему принесли кашу и чай, от которых, однако, он отказался, сославшись на усталость и отсутствие аппетита.
Также Абызов высказался о работе правоохранителей, проводивших допрос. «Допрашивали меня в следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет», — приводит издание слова бывшего министра.
Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта. Ему предъявлены обвинения по статьям «создание организованного преступного сообщества» и «мошенничество в особо крупном размере». В ходе допроса Абызов отказался признать свою вину. Ранее сообщалось, что экс-министра поместили в камеру с рецидивистом, задержанным за кражу, и обвиняемым в убийстве.