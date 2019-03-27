Журналистам показали камеру Абызова

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 17:12
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ПМЭФ-2015. Итоговые (обработанные). Санкт-Петербург, абызов михаил, кризис
Абызов похвалил сотрудников ФСБ за качественную работуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналистам показали камеру в московском изоляторе временного содержания, в которую доставили задержанного экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Бывший чиновник встретил прессу и членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) лежа на нарах.

Абызова поместили в трехместную камеру, пишет «Московский комсомолец». По прибытии ему выдали матрас, подушку и одноразовое белье, чтобы он смог приготовить себе постель. По словам экс-министра, на завтрак ему принесли кашу и чай, от которых, однако, он отказался, сославшись на усталость и отсутствие аппетита.

Также Абызов высказался о работе правоохранителей, проводивших допрос. «Допрашивали меня в следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет», — приводит издание слова бывшего министра.

Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта. Ему предъявлены обвинения по статьям «создание организованного преступного сообщества» и «мошенничество в особо крупном размере». В ходе допроса Абызов отказался признать свою вину. Ранее сообщалось, что экс-министра поместили в камеру с рецидивистом, задержанным за кражу, и обвиняемым в убийстве.

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