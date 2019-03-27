Тюменец пожаловался губернатору Моору на крышу, которая протекает семь лет

Житель Тюмени Вадим Сиротин пожаловался губернатору области Александру Моору на крышу своего дома, которая протекает в течение семи лет. Обращение на имя главы региона уралец прислал и в редакцию «URA.RU».
По его словам, проблемный дом сдали в 1981 году, однако уже с весной следующего года «экспериментальная крыша» начала протекать. После обращения Сиротина к первому секретарю горкома ее отремонтировали. Проблемы с крышей возобновились семь лет назад. «С 2012 года начался новый долгосрочный потоп, длящийся по сей день. Семь лет подряд! Весной — талые воды, конденсат и дожди. Летом — дожди. Осенью — дожди, подтаявший первый снег и конденсат. 24 часа! Сутки напролёт! Вода… Вода… Кругом — вода!». — отметил мужчина в послании к губернатору.
В своем письме он также сообщил, что обращения в управляющую компанию «Жилищный стандарт» результата не дали. «Упомянутая УК с завидным упрямством всего этого не учитывала и продолжала в строительный сезон просто латать появившиеся в крыше дыры, трещины и разрывы», — поделился Сиротин. Он просит сделать крышу, возместить убытки и указать жилищной инспекции на недоработку выявления и пресечения нарушений со стороны УК «Жилищный стандарт» и других ответственных лиц.
Получить оперативный комментарий в управляющей компании не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» в приемную никто не ответил. В правительстве Тюменской области получить оперативный комментарий также не удалось, там не взяли трубку.