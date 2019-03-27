В Тюмени устраняют прорыв теплотрассы в Европейском микрорайоне. Авария произошла вечером 27 марта. На месте работают несколько оперативных бригад, вся необходимая спецтехника, рассказали «URA.RU» в компании «УСТЭК», которая эксплуатирует теплотрассу. Помощь оказывали и сотрудники ГИБДД.
Инцидент произошел в районе дома № 26 по ул. Эрвье. Диаметр поврежденной трубы 800 мм. «Оперативными бригада ведутся работы по ликвидации последствий технологического инцидента на городских тепловых сетях. В целях обеспечения безопасности на участке выставлены ограждения, ограничено движение транспортных средств», — отметили в компании.
Несмотря на предпринятые меры, в яму, образовавшуюся после прорыва трубы, провалились два автомобиля. Людям помогли выбраться из машин, никто из них не пострадал. Коммунальщики просят тюменцев быть осторожнее.
Сейчас теплоснабжение прилегающих домов осуществляется по временной схеме. «Актуальная информация о сроках окончания работ доступна на официальном сайте единой теплоснабжающей организации. Причины и характер повреждения специалисты установят в ходе обследования теплотрассы. После будет рассмотрена возможность проведения в межотопительный сезон капитального ремонта данного участка сети», — прокомментировали в компании.
Добавим, что этот участок теплотрассы был построен в 2008 году и впоследствии передан для эксплуатации АО «УСТЭК».