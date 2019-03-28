В Тюмени банкротят предприятие, на землях которого построили объездную дорогу

Тюменское предприятие СПК «Ембаевский» заподозрили в преднамеренном банкротстве. На одном из земельных участков компании была проложена Объездная дорога — главный инфраструктурный проект в Тюмени. Однако деньги от сделки в кооператив не поступили. Такую версию «URA.RU» озвучил бывший исполнительный директор организации Радик Аглиулин.
«Процедура банкротства мнимая. Объездную дорогу проложили через „ембаевские“ земли. При продаже участка СПК ничего не получил. У кооператива были бессрочные и паевые земли, фермы, овощехранилища, теплицы, оборудование. Многое продается, только деньги члены колхоза не получают. В кооперативе порядка 300 человек», — высказал мнение Радик Аглиулин.
По его информации, когда у предприятия образовалась налоговая задолженность, было предложено продать часть земель и закрыть долг, но в итоге долг не погасили, часть участков вывели на другие компании, а претензии к СПК «Ембаевский» выросли до 32 млн рублей. «При банкротстве кооператив перестанет существовать, и члены предприятия не получат ни копейки денег. При этом в кооперативе можно было навести порядок и вывести его из тупика», — считает бывший исполнительный директор.
Дело о банкротстве кооператива, который ранее занимался растениеводством и животноводством, рассматривается в арбитражном суде. Согласно документам из картотеки суда, «предприятие неплатежеспособно, восстановить платежеспособность невозможно». «Средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату арбитражному управляющему. В ходе проведения анализа сделан вывод о невозможности проведения проверки признаков преднамеренного банкротства, а также об отсутствии оснований для проверки признаков фиктивного банкротства должника», — говорится в документах. В суде с отчетом по результатам конкурсного производства познакомятся 30 апреля.
Радик Аглиулин уже обратился с претензией в налоговую службу Тюменской области, которая перенаправила жалобу к арбитражному управляющему Никите Девяткову, но пока документ оставлен без движения. Также бывший исполнительный директор вместе с членами кооператива планирует обратиться в Следственный комитет России. В СПК «Ембаевский» на звонок редакции не ответили.