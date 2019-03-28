Украина обвинила РФ в намерении повлиять на выборы президента с помощью мигрантов и троллей

Служба внешней разведки Украины заявила, что Россия попытается повлиять на результат выборов президента республики несколькими способами. Первый предполагает махинацию с документами, второй — с мигрантами, третий — работу через Интернет.
По данным спецслужбы, Москва якобы прорабатывает вопрос «скупки и вывоза» из Крыма на Украину документов украинского образца, которые остались у жителей полуострова. Вторая «схема» заключается в «правильном» голосовании украинцев, проживающих на территории Белоруссии и Казахстана.
Кроме того, украинская разведка якобы зафиксировала рост числа людей, которые пересекают линию разграничения в сторону Украины. Их официальная цель въезда в страну — посещение родных, а «реальная — регистрация на избирательных участках и участие в выборах президента Украины», уверены спецслужбы.
Ко всему прочему РФ якобы хочет «засорить информационное поле», чтобы отвлечь внимание людей от «реально важных вопросов», а также активизировать работу в социальных сетях «ботов и троллей», чтобы распространять ложные данные экзит-полов. Еще одним «орудием» якобы станут кибератаки. Выборы президента Украины пройдут 31 марта.